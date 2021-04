Man opgepakt voor stelen Van Gogh-schilderij

In Baarn is een man opgepakt. Hij zou schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals hebben gestolen.

De diefstal van het Van Gogh-schilderij gebeurde een jaar geleden. Op bewakingsbeelden was te zien hoe een man een glazen deur insloeg en later met een schilderij onder zijn arm naar buiten ging.

1,5 miljoen

Het schilderij is waarschijnlijk zo'n 1,5 miljoen euro waard en is nog niet teruggevonden. Eerder maakten we deze video over de diefstal en het bijzondere schilderij: