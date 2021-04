Deze man moet zorgen voor een nieuwe regering

Vorige week was het veel in het nieuws: het is crisis in Den Haag. De partij van Mark Rutte werd de grootste bij de verkiezingen, maar veel politici vertrouwen Rutte niet meer. Toch moet er een nieuwe regering komen en de man op de foto moet daarvoor zorgen.

Formateur

Herman Tjeenk Willink krijgt de lastige klus. Hij wordt formateur. Dat betekent dat hij moet onderzoeken welke partijen met elkaar willen samenwerken in een nieuwe regering.

Het is niet de eerste keer dat Tjeenk Willink zo'n opdracht krijgt. Hij is 79 jaar en heeft zo'n 50 jaar geleden al geholpen bij het vormen van een regering. Daarna deed hij dat nog vier keer. De laatste keer was in 2017, bij de vorige regering van Mark Rutte.

Praten

De komende dagen gaat de formateur waarschijnlijk met leiders van verschillende politieke partijen praten. Hij wil het dan vooral hebben over de onderwerpen waar de partijen het met elkaar over eens zijn.

Eerder maakten we deze video over de problemen van Mark Rutte: