Skatepark in Middelburg mag toch openblijven van de buurt

Goed nieuws voor kinderen uit de Zeeuwse stad Middelburg. Een populair skatepark in hun stad mag waarschijnlijk weer open. Het was gesloten omdat veel buren last hadden van het geluid.

Veel kinderen baalden heel erg van de sluiting. Daarom hebben de mensen die in de buurt van het park wonen nu gezegd dat de skaters er voorlopig mogen blijven skaten. De buren willen wel dat er snel een nieuw skatepark op een andere plek komt.

Handtekeningenactie

Afgelopen zaterdag was het Jeugdjournaal bij het skatepark. Daar vertelde skaters over de handtekeningenactie die ze zijn begonnen. Je ziet het in de video hieronder.