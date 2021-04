Neushoornbaby geboren in Burgers' Zoo

Douwe is een breedlipneushoorn, de grootste neushoornsoort ter wereld. Volgens zijn verzorgers is hij kerngezond. Toch zullen nieuwsgierige bezoekers nog even moeten wachten.

In de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo is afgelopen weekend een neushoornjong geboren. Het dier heet Douwe en werd op Eerste Paasdag geboren. Een echte paasbaby dus!

In het wild gaat het minder goed met de neushoorn. Wereldwijd leven er steeds minder in de natuur. Daarom proberen dierentuinen in Europa de dieren te fokken. In Arnhem lukt dat aardig. Sinds 1998 werden er twaalf breedlipneushoorns geboren.