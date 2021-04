Regering wil terrassen en winkels weer openen

De regering werkt aan een plan waarin de terrassen en winkels weer open zouden kunnen. Het zou over twee weken moeten gebeuren. Het plan is ook om te stoppen met de avondklok.

Persconferentie

Het is nog niet helemaal zeker dat dit gaat gebeuren. De versoepelingen hangen af van de ontwikkeling van de besmettingscijfers en de drukte in de ziekenhuizen. Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie. Voor die tijd gaat de regering nog overleggen met deskundigen.

Gisteren werd al bekendgemaakt dat sommige dierentuinen, zwembaden en pretparken weer even open gaan. In het volgende bericht lees je daar meer over: