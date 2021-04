Actie voor Jacob, die Nederland uit moet

Er is veel aandacht voor Jacob van 13. Hij vluchtte voor de oorlog in Syrië en woont op dit moment in Ubbergen. Nu wil Nederland hem uitzetten naar een heel ander land: Armenië.

Dat Jacob naar Armenië moet, komt doordat zijn moeder in dat land een paspoort had aangevraagd. Ze zegt dat ze dacht dat ze op die manier makkelijker naar Nederland kon vliegen, maar dat klopte niet.

Jacob en zijn moeder besloten uiteindelijk om op een andere manier van Syrië naar Nederland te reizen. Na een lange en gevaarlijke reis lukte dat, maar nu zegt Nederland dat ze niet mogen blijven. Ze hebben een Armeens paspoort en Armenië is een veilig land.

Actie

Veel mensen zijn boos en vragen zich af hoe dit kan gebeuren. Met een handtekeningenactie zijn al meer dan 130.000 handtekening opgehaald en de Instagram-pagina Jacob blijft hier heeft bijna 30.000 volgers. Ook BN'ers als Kaj van der Voort, Anna Nooshin en Monica Geuze laten weten dat ze achter Jacob staan.

De organisatie die over vluchtelingen in Nederland gaat, wil niet op het verhaal van Jacob reageren. De officiële beslissing over Jacob en zijn moeder moet nog komen. Over een paar weken krijgen ze die te horen.