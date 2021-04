De Kindermuziekweek gaat beginnen

Blokfluit, gitaar, piano of iets anders. Veel kinderen in Nederland spelen een instrument. Maar nog niet iedereen. En daar moet verandering in komen vinden de bedenkers van de Kindermuziekweek.

Ze vinden het belangrijk dat kinderen meer met muziek bezig zijn. Bijvoorbeeld door te zingen of er naar te luisteren.

Online workshops

Tijdens deze week kunnen kinderen dan ook kennismaken met muziek. En dat kan bijna overal, thuis of in de klas. De organisatie heeft een programma samengesteld met allemaal lessen, concerten en workshops.

Stelling

Maar wat vind jij? Is het echt zo belangrijk dat kinderen muziek maken? Reageer op de stelling!