Te koop: 40 meter lange waterglijbaan

Heb je altijd al een waterglijbaan willen bezitten? Dan is dit je kans! Zwembad de de Polfermolen uit Valkenburg heeft er namelijk één te koop.

De komende week kan iedereen online bieden op de glijbaan. Het startbod is 2950 euro. De hoogste bieder moet hem uiteindelijk zelf komen ophalen. Hopelijk heeft hij of zij wel wat ruimte beschikbaar. De glijbaan is namelijk 40 meter lang.

Nog meer te koop

De glijbaan wordt verkocht omdat het zwembad inmiddels is gesloten en niet meer opengaat. Er wordt dan ook nog veel meer te koop aangeboden, zoals sauna's, zwembadtrapjes, doorzwemgaten en duikpoppen.