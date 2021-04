Eerste superhelden-strip verkocht voor 2,74 miljoen euro

De eerste Superman-strip uit 1938 is voor een recordbedrag verkocht. Een liefhebber betaalde er 2,74 miljoen euro voor en daarmee is het de duurste strip ooit.

Het begin

De strip wordt gezien als het begin van alle superheldenverhalen. Het verhaal gaat over hoe Superman is ontstaan en hoe hij van een andere planeet op aarde kwam.

Er werden ooit honderdduizenden exemplaren van de strip gedrukt. Tegenwoordig zijn er wereldwijd nog zo'n honderd over. Het exemplaar dat nu is verkocht is een van de best bewaarde exemplaren.

10 cent

De strip is in al die jaren een stuk meer waard geworden. Hij kostte ooit maar 10 cent.