Kaan (11) vertelt het oorlogsverhaal van meneer Bosman (87)

De Tweede Wereldoorlog is lang geleden en er blijven steeds minder mensen over die het zelf hebben meegemaakt. Om te zorgen dat hun verhalen blijven bestaan, is er een speciale verhalendag.

Kaan van 11 doet mee aan de verhalendag. Hij staat op het podium en vertelt daar het verhaal van Jan Bosman, die is 87 jaar en heeft als jongen heftige dingen meegemaakt in de oorlog. Hij maakte bijvoorbeeld een bombardement mee.