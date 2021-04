'Rekenlessen moeten anders, dan worden kinderen er beter in'

De onderzoekers zeggen dat kinderen niet slecht in rekenen zijn. Maar het kan nog veel beter. Zij denken dat dat vooral kan als juffen en meesters meer rekening houden met het verschil tussen leerlingen.

Rekenles op de basisschool kan én moet beter. Dat zeggen onderwijsdeskundigen na een groot onderzoek. Ze wilden weten hoe goed kinderen in groep 6, 7 en 8 in rekenen zijn. Volgens de deskundigen ligt het niet aan kinderen, maar moeten de lessen anders.

Nu krijgen kinderen van verschillende niveaus vaak dezelfde uitleg. En dat is lastig. Een deel van de groep snapt de uitleg niet meteen, en scoort lager dan ze eigenlijk zouden kunnen. Maar een groter probleem: een ander deel van de groep snapt de uitleg juist heel goed en heeft meer uitdaging nodig. Extra opdrachten bijvoorbeeld.

Misschien wordt er bij jou in de klas al rekening gehouden met kinderen die het snel snappen. Toch zouden de lessen beter moeten aansluiten bij wat alle leerlingen nodig hebben.

Speciale leraar

De oplossing volgens de onderzoekers is een speciale rekenjuf of meester. Iemand die ieder kind in de gaten houdt en precies kijkt wat iemand nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen rekenen. Zo'n leraar helpt ook juffen en meesters om de rekenlessen nog beter te maken.