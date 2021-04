Feest op Paleis Huis ten Bosch: prinses Ariane is jarig! Ze is 14 jaar geworden. Ariane is de jongste van de drie prinsessen. Haar oudste zus, Amalia, zal koningin worden als hun vader Willem-Alexander dat niet meer wil of kan.

Zelf geld verdienen

Amalia's leven ligt dus al best wel vast, maar Ariane kan meer zelf bepalen. Ze kan bijvoorbeeld zelf kiezen wat ze wil worden. Dat zal ook wel moeten, want ze moet waarschijnlijk voor haar eigen inkomsten zorgen als ze 18 jaar is. Over vier jaar dus, eerst even het gymnasium afmaken waar ze nu naartoe gaat.

