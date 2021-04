Videodagboek van Anne Frank krijgt een vervolg

Haar dagboek is het beroemdste van de wereld: dat van Anne Frank. Vorig jaar werd haar dagboek verfilmd. Dat deden de makers in de vorm van vlogs. Die plaatsten ze op YouTube. De serie was zo'n succes, dat die nu een vervolg krijgt.

In de nieuwe afleveringen zie je Anne Frank niet zelf. Ze vlogt dus niet meer. Je ziet vanuit haar ogen het concentratiekamp en haar reis daar naartoe.

Op Insta

Wat ook nieuw is, is dat de serie ook in Instagram Stories te zien is. Wij waren erbij toen die stories werden opgenomen. Je ziet het in de video hierboven.