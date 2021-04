Kunstschaatsster Lindsay van Zundert beantwoordt vragen van kinderen

Kunstschaatstalent Lindsay van Zundert is pas 16 jaar, maar deed dit jaar al mee aan de wereldkampioenschappen in Zweden. Dat deed ze zo goed dat ze volgend jaar naar de Olympische Winterspelen mag. En dat is bijzonder, want het is meer dan 50 jaar geleden dat er een Nederlandse kunstrijdster mocht meedoen.

Topsport-schema

Tamara ging met jullie vragen naar haar toe en was onder de indruk van haar drukke topsport-schema. Lindsay schaatst namelijk iedere dag. Ook doet ze andere sporten om ervoor te zorgen dat ze nóg beter wordt in kunstschaatsen.

Maar hoe is ze eigenlijk op het idee gekomen om te gaan kunstschaatsen? Wat vindt ze het leukst en het minst leukst aan de sport? En wie maakt haar schaatspakjes? Je ziet het in de video hierboven!