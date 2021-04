Mega klus: Opbouw Songfestival is begonnen

In Ahoy in Rotterdam zijn ze begonnen met de voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival. Vanmorgen rolden de eerste vrachtwagens met apparatuur het gebouw binnen.

Ook buiten is al het een en ander neergezet. Een teststraat bijvoorbeeld, waar je je kunt laten testen op corona. Dat is belangrijk, want er mag publiek zijn bij de shows. Geen volle zaal, maar 3500 mensen. Dat is de helft van het aantal mensen dat in de zaal past.