Nederlandse dj verkoopt 'optreden' voor meer dan 1 miljoen

De Nederlandse dj Don Diablo heeft een film van een van zijn optredens voor meer dan een miljoen euro verkocht. Het optreden was niet in een club of op een festival, maar in een studio zonder publiek.

Het verkochte optreden is eigenlijk een soort film. De dj wilde een liveconcert combineren met sciencefiction en animatie. Die film is op een digitaal voorwerp gezet en daar betaalde iemand dus meer dan een miljoen voor.