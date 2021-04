Bijna 200 'proefkonijnen' gaan naar Griekenland voor testvakantie

Lekker aan het zwembad liggen in een zonnig resort in Griekenland. Voor bijna 200 Nederlanders is hun vakantie begonnen. Het gaat op een test om erachter te komen hoe je veilig op vakantie kan in corona-tijd.

Meer dan 25.000 mensen hadden zich aangemeld voor de proefvakantie. Maar in het vliegtuig was maar plek voor 189 passagiers. Zij hebben zich van te voren allemaal twee keer laten testen op corona.

Met een mondkapje bij het zwembad

Eenmaal in Griekenland hebben ze acht dagen vakantie in een resort. Daar zijn geen andere gasten en ze mogen er niet weg. Ze kunnen dus niet naar een dorpje in de buurt of naar het strand toe.

Ook moet iedereen 1.5 meter afstand houden en een mondkapje dragen in openbare ruimtes, zoals bij het zwembad of in het restaurant.

Toch corona?

Als iemand op vakantie toch besmet raakt moet die naar een ander hotel, samen met degene met wie die op vakantie is.