Zebrapad voor gekke loopjes moet weg

Een bijzonder zebrapad in Zierikzee moet weg omdat er teveel mensen op uitglijden. Het zebrapad was bedoeld als grapje. Iedereen die over wilde steken moest een gek loopje doen.

Veel mensen deden dat met veel enthousiasme, maar echt veilig was het niet. Het zebrapad is te glad waardoor er valpartijen waren. Zo brak een vrouw haar schouder.