Koningscobra's kunnen jonkies krijgen zonder te paren

Hij is lang, glibberig en supergiftig: de koningscobra! Het is het lievelingsdier van bioloog Freek Vonk. En kort geleden heeft hij, samen met andere onderzoekers, iets bijzonders ontdekt over het dier.

Wij hebben ontdekt dat de koningscobra zichzelf kan voortplanten. Freek Vonk, bioloog

Normaal gesproken krijgen dieren jonkies wanneer een mannetje en een vrouwtje paren. Dan wordt het eitje van het vrouwtje bevrucht met het zaadje van het mannetje. Maar in dit geval heeft de vrouwtjescobra helemaal geen mannetje gezien. Ze heeft zichzelf dus bevrucht.

De koningscobra is de grootste giftige slang ter wereld. Het dier komt voor in delen van Zuidoost-Azië en leeft daar in de bossen. De slang eet voornamelijk andere, kleinere slangen, maar soms ook hagedissen of varanen.

De koningscobra is de enige slang ter wereld die een nest bouwt. Daar legt een vrouwtje gemiddeld 20 tot 40 eieren. En in sommige gevallen kan de koningscobravrouwtje dus haar eigen eieren bevruchten. Dat gebeurt alleen als het vrouwtje in een gebied terecht komt zonder mannetje. Het is dus een soort laatste redmiddel om te kunnen overleven. Het is volgens Freek dan ook zeker niet zo dat mannetjes cobra's nu niet meer nodig zijn in de natuur.