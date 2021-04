Kinderen kregen vorig jaar lager schooladvies, vooral meisjes

De juf of meester geeft iedereen in februari een advies. Dat betekent dat de juf of meester bekijkt welk niveau volgens hem of haar het best bij je past. In april is de eindtoets. Als je die goed maakt, kan het advies hoger worden dan het eerdere advies van de juf of meester. Dat geldt alleen als je de eindtoets beter hebt gemaakt dan verwacht. Dus als de eindtoets niet zo goed ging, krijg je geen lager advies.