Jacob mag in Nederland blijven

Jacob vluchtte in 2015, samen met zijn moeder, voor de oorlog in Syrië. Ze wonen nu al vijf jaar in Nederland. Maar volgens de regels van de regering mochten ze hier niet blijven. Nederland wilde hen uitzetten naar Armenië, een veilig land in de buurt van Syrië.

Actie

Veel mensen waren daar boos over. Met een handtekeningenactie werden bijna 170.000 handtekeningen opgehaald en de Instagram-pagina Jacob blijft hier heeft bijna 30.000 volgers. Ook BN'ers als Kaj van der Voort, Anna Nooshin en Monica Geuze lieten weten dat ze achter Jacob staan.

Het is nog niet bekend of Jacob en zijn moeder daarom nu toch in Nederland mogen blijven. Maar hun advocaat denkt dat het wel heeft geholpen.