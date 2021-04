Scholen krijgen zelftests voor leraren

Basisscholen en middelbare scholen krijgen vanaf maandag zelftests voor corona. Dat heeft minister Hugo de Jonge bekendgemaakt.

De tests zijn alleen voor de leraren bedoeld. Zij kunnen twee keer per week controleren of ze corona hebben of niet. Het voordeel van zo'n zelftest is dat je de uitslag al hebt na zo'n vijftien minuten.

Besmettingen opsporen

De minister hoopt dat de testen helpen bij het opsporen van besmettingen. Ook mensen die geen klachten hebben, maar wel anderen kunnen besmetten, hoopt hij zo te achterhalen.

De zelftests zijn inmiddels voor iedereen te koop bij apotheken en drogisterijen. In dit artikel lees je er alles over: