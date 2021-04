Koning en koningin naar Amersfoort voor de Koningsspelen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen samen met de leerlingen een quiz doen over gezond eten en bewegen. Daarna nemen ze een kijkje bij de verschillende sportactiviteiten rond de school.

Bijzonder nieuws voor de leerlingen van basisschool IKC Vlinderslag in Amersfoort. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen daar volgende week vrijdag de Koningsspelen openen.

In heel Nederland gaan kinderen buiten sporten tijdens de Koningsspelen. 6100 scholen hebben zich aangemeld. Dat waren er nog nooit eerder zoveel. Dat bekent dat zo'n 1,3 miljoen kinderen zullen meedoen. Door corona is het programma wel wat veranderd. Zo zijn alle sportactiviteiten buiten en is er geen ontbijt.