Oproep: Wat wil jij weten van slangen-expert Sterrin Smalbrugge?

Sterrin Smalbrugge weet echt alles over slangen en andere reptielen. Ze schreef er een kinderboek over en heeft een eigen serie op Videoland. De serie heet Reptielengek.

Sterrins missie is om te laten zien hoe bijzonder reptielen zijn en hoe belangrijk ze zijn voor de natuur. Binnenkort gaan we bij haar langs. Wil jij iets weten van Sterrin? Of heb je een vraag over slangen of andere reptielen? Stuur je vraag in!