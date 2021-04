Instagram test functie waarbij je aantal likes kan uitzetten

Zelf bepalen of je het aantal likes op bij een Insta-post wil zien? Binnenkort is het misschien wel mogelijk. Instagram test namelijk een nieuwe functie.

Een kleine groep gebruikers heeft sinds deze week de optie het aantal hartjes te verbergen. Dat kan bij alle berichten, maar ook bij alleen bij je eigen.

Druk

Instagram hoopt dat de nieuwe functie ervoor zorgt dat gebruikers minder druk en onzekerheid voelen. Zonder het aantal likes is het moeilijker om jouw posts met die van anderen te vergelijken, zegt Instagram.

Dit is niet het eerste experiment met likes van Instagram. In verschillende landen werden de hartjes al korte tijd uitgezet voor sommige gebruikers. Maar niet iedereen vond dat toen fijn. Juist daarom kunnen gebruikers nu zelf bepalen of ze de likes aan- of uitzetten.