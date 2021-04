Gigantisch schip is opgeknapt: 'Hij was zo lek als een mandje!'

Het gigantische schip De Amsterdam is na zeven maanden weer terug bij het Scheepsvaartmuseum. Het is schip is helemaal nagebouwd uit de tijd van de VOC. Het ziet er precies uit als zo'n 400 jaar geleden.

Lek

Het schip had een flinke opknapbeurt nodig, want het was hartstikke lek. Na meer dan een half jaar voer het schip vanochtend de haven in, en daar mochten ook kinderen bij zijn.