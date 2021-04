Mensen in de buurt van staalfabriek zijn vaker ziek

Mensen die in de buurt van de fabriek Tata Steel wonen, zijn vaker ziek. Bewoners hebben vaker last van hoofdpijn, zijn vaker misselijk, hebben last van hun ogen, jeuk en zijn vaker benauwd dan mensen in andere gebieden in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

De fabriek staat in de plaats Velsen-Noord en maakt een heleboel staal. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor bruggen of auto's. Er zijn al jaren zorgen over de fabriek en de gezondheid van mensen die er in de buurt wonen. Door de fabriek belanden schadelijke stoffen in het water, op het land en in de lucht.