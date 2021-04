Grote brand bij skibaan: 'Het doet heel veel pijn'

Op een skibaan in Uden was gisteren een grote brand. Bij de sportclub van honderden kinderen was een groot vuur ontstaan.

Rook

Het vuur ontstond bij een van de liften en verspreidde zich door de wind snel over de banen. Toen de plastic matten in vlogen, ontstond dikke, grijze rook die tot ver buiten Uden te zien was.

Schade

De schade is groot. Twee van de drie banen zijn voor meer dan de helft verbrand. Daar kan niet meer op geskied worden. Het opknappen gaat volgens de voorzitter van de skiclub honderdduizenden euro's kosten. Het is extra balen voor de club, want dit jaar bestaan ze 40 jaar. Dat wilden ze groot vieren. Toch denkt hij dat goed komt.