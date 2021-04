Wandelaars nemen per ongeluk gevaarlijke granaat mee

Twee wandelaars hebben per ongeluk een levensgevaarlijke granaat mee naar huis genomen. Ze vonden het ding in een natuurgebied in Twente. Ze dachten dat hij onschadelijk was en namen het mee. Maar het ding kon nog exploderen.

Oproep

Daar kwam het stel achter toen ze bij de regionale omroep RTV Oost een oproep lazen van de politie. Die waren op zoek naar de granaat. Ze belden de politie en die schakelde een expert in van de Explosieven Opruimingsdienst. Zij hebben de explosief op een veilige plek laten ontploffen.

Tweede Wereldoorlog

Het ding was 40 centimeter lang en komt uit de Tweede Wereldoorlog. Granaten worden wel vaker in de natuur gevonden en kunnen soms dus nog exploderen. Het stel heeft dus geluk gehad.

Deskundigen waarschuwen dat je altijd de politie moet bellen als je iets verdachts vindt en het nooit zomaar moet meenemen naar je huis.