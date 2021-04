Skaters mogen voor het eerst weer een wedstrijd rijden

Voor het eerst in lange tijd was er weer een indoor-sportwedstrijd waar kinderen aan mee mochten doen. Zo'n 90 kinderen stonden zaterdag aan start van een inline-skate-toernooi in Heerenveen.

Testen

Van tevoren hebben de deelnemers zich laten testen, want alleen als je kunt bewijzen dat je geen corona hebt mag je meedoen. De kinderen mochten alweer weer een tijdje binnen trainen, maar wedstrijden doen was er nog niet bij. En dat is toch net even anders, vinden ze.