Kinderen doen mee aan wedstrijd met zelfgebouwde robot

Het was een spannende dag voor honderden kinderen uit Nederland, België en Luxemburg. Zij deden mee aan de finale van de jaarlijkse robotwedstrijd First Lego League.

Zelf bouwen

De opdracht voor de robotwedstrijd is simpel: bouw een robot die in 2,5 minuut tijd zoveel mogelijk opdrachten kan uitvoeren. Het team van de Katholieke Montessorischool in Bussum was een van de kanshebbers. Zij hebben zes maanden aan hun robot gewerkt.

Toch wordt het volgens de deelnemers nog best lastig om naar de finale te gaan.