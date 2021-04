Wat zoemt daar nou? Dit weekend is de Nationale Bijentelling

Dit weekend is de Nationale Bijentelling. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om een half uur bijen te spotten in de tuin of op het balkon. De organisatie wil zo te weten komen hoe het met de bijen in Nederland gaat.

In Nederland komen zo'n 360 bijensoorten voor. Toch kan je ze niet allemaal in je tuin voorbij zien vliegen.