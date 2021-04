Albino-zeehond Snow White is weer in een opvang

In zeehondenopvang A Seal in Stellendam zit een oude bekende. Zeehond Snow White werd vorig jaar vrijgelaten nadat hij was opgevangen in Ecomare op Texel. Maar nu is het dier opnieuw in een opvang, dit keer in de provincie Zeeland.

Het dier heeft een kleine beschadiging aan zijn ogen en krijgt daar medicijnen voor.