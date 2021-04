Teken bijten kinderen vaker in hoofd en nek

Teken gedragen zich bij kinderen anders dan onderzoekers tot nu toe dachten. Ze bijten kinderen bijvoorbeeld vaker in hun hoofd en nek.

Nadat je in de natuur bent geweest is het belangrijk om goed te kijken of je door een teek bent gebeten. De kleine beestjes kunnen de ziekte van Lyme verspreiden en daar hebben ieder jaar zo'n 27.000 mensen last van.