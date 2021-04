Vanavond weer een persconferentie, komen er versoepelingen?

Vanavond geven Mark Rutte en Hugo de Jonge weer een persconferentie. Waarschijnlijk gaan ze zeggen dat de regels soepeler worden vanaf 28 april. Dat zeggen mensen die in Den Haag werken tegen de NOS.

Zo zou de avondklok worden afgeschaft. Ook mogen terrassen weer open. Op terrassen gelden waarschijnlijk nog wel regels. Zo mogen er per tafeltje twee mensen zitten. Of iedereen aan de tafel moet uit hetzelfde huishouden komen.

Maar of die versoepelingen er ook echt komen, horen we vanavond. In het Jeugdjournaal om 19.00 uur houden we je ervan op de hoogte.