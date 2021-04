Jeangu Macrooy blij met mega-muurschildering: 'Zo indrukwekkend'

In Rotterdam is een gigantische muurschildering van Jeangu Macrooy onthuld. Hij doet volgend maand mee aan het Songfestival in die stad.

Bij de onthulling was Jeangu's lied Birth of a New Age te horen en er was gouden confetti. Het is de bedoeling dat het kunstwerk (van kunstenaar Tymon de Laat) een jaar lang te zien is.