Kat gered door vogelnest op het water

Kat Buster uit Den Haag had veel geluk. Het dier was van een kade in het water gevallen, maar het lukte hem om op een vogelnest klimmen.

Medewerkers van de dierenambulance gingen er op af. Met een schepnet konden ze de kat weer naar het droge tillen.

De kat kon even bijkomen in een opvang. Inmiddels is hij weer terug bij zijn baasje en gaat alles goed met hem.