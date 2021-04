Dagboek Anne Frank nu ook in eenvoudige taal te lezen

Sinds deze week is er een speciale kinderversie van het dagboek van Anne Frank. Het is bedoeld voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar die moeite hebben met lezen. Het dagboek van Anne Frank is een van de beroemdste boeken ter wereld. Ze schreef het tijdens de Tweede Wereldoolog. Het Joodse meisje zat ondergedoken in Amsterdam, tot ze in 1944 werden verraden en gearresteerd.

Het dagboek is in zo'n 70 talen vertaald en wordt nog steeds door miljoenen kinderen over de hele wereld gelezen.

De nieuwe kinderversie is flink korter dan het origineel. Ook heeft het nieuwe boek makkelijkere zinnen en een groter lettertype. Het verhaal is ook wat ingekort. Dat geldt niet voor de stukken over de verliefdheid van Anne Frank op haar huisgenoot Peter. Daar wordt juist wel veel over geschreven. Stelling De bedenkers vinden het belangrijk dat dit beroemde boek door zoveel mogelijk mensen wordt gelezen. Ook kinderen dus. Ben jij het met ze eens? Reageer op onze stelling!