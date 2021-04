Oproep: Wat wil jij weten van Jeangu Macrooy?

Zanger Jeangu Macrooy doet voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Over een maand staat hij in de grote finale in Rotterdam. Hoog tijd dat wij bij hem langs gaan om te checken of hij al zenuwachtig is. En we nemen natuurlijk jullie vragen mee!

Jeangu doet mee met het nummer Birth of a new age. In het nummer zingt hij in het Engels, maar ook een stukje in het Sranantongo. Dat is de taal die in Suriname wordt gesproken. De zanger is daar geboren en opgegroeid.

Hier kun je het nummer luisteren: