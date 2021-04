Wow: duif maakt nest naast duif-etende roofvogel

Een duif in Venlo heeft niet de meest handige plek uitgekozen om een nest bouwen. Op een kerk broedt ze naast een roofvogel!

Rustig naast elkaar

De twee zitten nu nog rustig naast elkaar, maar het is de vraag hoe lang dat nog duurt. De roofvogel is een slechtvalk, en die lusten af en toe best een duif.