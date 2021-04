Niels en Jasper zorgen voor hun zieke moeder

Niels en Jasper zorgen al bijna hun hele leven voor hun zieke moeder. Zij heeft een zeldzame ziekte waardoor ze veel pijn heeft en snel moe is. Om haar te helpen doen de broers vaak klusjes in huis.

Jonge mantelzorgers

De broers worden jonge mantelzorgers genoemd. Dat betekent dat ze opgroeien met iemand in het gezin die hulp nodig heeft. Ongeveer 1 op de 4 kinderen in Nederland is jonge mantelzorger, bijvoorbeeld voor een ouder of broer of zus. Niels en Jasper dus voor hun moeder.