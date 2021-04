Willem-Alexander en Máxima bij Koningsspelen: 'Prinsessen hebben sporten gemist'

Vanochtend sprak Evita bij de opening van de Koningsspelen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ze vertelden dat zij en Amalia, Alexia en Ariane sporten best hebben gemist in de corona-tijd.

Koning Willem-Alexander heeft ook een boodschap voor alle kinderen. Hou nog even vol, zei hij. "We zijn er bijna. Het heeft veel langer geduurd dan we gedacht hadden. Hou nog even vol, we gaan een prachtige zomer tegemoet."