Huh? Flamingo's rusten uit in Nederland

Je verwacht ze niet in Nederland: flamingo's! En toch zijn er in Winterswijk een paar gespot. De dieren staan daar in een plas om even uit te rusten.

Het is niet duidelijk waar de flamingo's vandaan komen. Flamingo's komen normaal gesproken alleen voor in Afrika, Zuid-Amerika en het zuiden van Europa. Ze broeden niet in Nederland, maar vliegen soms wel over als ze onderweg zijn naar een broedplek. Af en toe kiezen ze dan in Nederland een plek om even uit te rusten.