Zo vierden jullie de Koningsspelen

Op veel basisscholen was het feest vandaag: het was tijd voor de Koningsspelen! Meer dan 6000 scholen deden mee en het was overal een vrolijke oranje boel.

Bij de meeste scholen werden de Koningsspelen vanwege corona alleen buiten gevierd. Op Kindercampus Oculus in Tilburg was juist alles binnen. Daar is iedere klas een eigen bubbel. In de video hierboven zie je daar meer over.

Amersfoort

De officiële opening van de Koningsspelen was op basisschool Vlinderslag in Amersfoort. In deze video zie je een samenvatting van de opening, natuurlijk ook met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.