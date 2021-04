Robin heeft nog steeds geen geschikte woonplek

Het is inmiddels 1,5 jaar later, maar die nieuwe woonplek heeft Robin nog steeds niet. En dat maakt hem boos en verdrietig.

Misschien ken je Robin nog van de vorige keer dat hij in het Jeugdjournaal was. Hij woonde in een instelling, maar die had veel geldproblemen. Daarom moest de instelling dicht. Er werd beloofd dat alle kinderen die er woonden, een nieuwe, goede woonplek zouden krijgen.

Omdat Robin autisme heeft is het voor hem extra belangrijk dat er controle is en dat hij weet waar hij aan toe is. Maar tot nu toe is er geen goede oplossing.

En Robin is niet de enige. Ook andere kinderen uit zijn oude instelling hebben nog steeds geen nieuwe plek gekregen.

Fouten

Politici zijn daar boos over. In de Tweede Kamer is er woensdag over gepraat. Ze zeggen dat er veel fouten zijn gemaakt. De staatssecretaris die er over gaat heeft beloofd dat hij alle kinderen uit de instelling gaat helpen.