Nederlandse politici voor de gek gehouden in videogesprek

Nederlandse politici zijn expres voor de gek gehouden. Ze dachten dat ze een gesprek hadden met de Rus Leonid Volkov, maar dat gesprek bleek nep te zijn. Iemand in het gesprek deed alsof hij Volkov was, maar het was eigenlijk iemand anders. De man praatte zoals Volkov en zag er ook precies hetzelfde uit. Het zou iemand kunnen zijn die veel op hem lijkt, maar het zou ook een deepfake-video kunnen zijn. Daarbij lijkt het alsof iemand praat, maar is het eigenlijk iemand anders.

Hoe werkt een deepfake? In een deepfake-video is het gezicht van iemand op een ander lichaam gezet. Vaak worden gezichten van beroemdheden gebruikt. Hierdoor lijkt het alsof mensen iets zeggen of doen, terwijl ze dat nooit in het echt hebben gezegd of gedaan.

Het is niet duidelijk wie de video heeft gemaakt. Als het een deepfake is, is wel duidelijk dat er lang aan is gewerkt. De Nederlandse politici willen nu alsnog een gesprek met de echte Volkov. Hij werkt voor Aleksej Navalny. Dat is de grootste tegenstander van president Poetin. Benjamin maakte eerder een aflevering van Uitgezocht over deepfakes.