Dennis wacht al maanden op hulp

Als het niet zo goed met je gaat, is het fijn om zo snel mogelijk hulp te krijgen. Maar dat lukt nu niet altijd. Ook kinderen en jongeren moeten soms lang wachten. Dennis van 14 heeft dat probleem. Hij staat al meer dan 5 maanden op een wachtlijst om therapie te krijgen.

Dennis heeft af en toe heftige hoestbuien en veel pijn. Dat komt waarschijnlijk door stress. Een tijd geleden kreeg hij therapie om daar mee leren om te gaan. Dat hielp goed. Maar nu heeft hij er weer last van en moet hij wachten op hulp.

Boos en verdrietig

Om het wachten iets minder erg te maken, videobelt Dennis af en toe met Liset. Zij is psycholoog en helpt kinderen die op een wachtlijst staan. Dennis is blij dat zij er is, maar hij zou liever gewoon iedere week therapie krijgen.