Adinda (12) wint grote muziekprijs met haar viool

Het Prinses Christina Concours is een belangrijke wedstrijd voor klassieke muziek. Bijna 400 deelnemers uit heel Nederland deden mee en 17 van hen mochten optreden tijdens de finale. Bekijk hier haar winnende optreden:

Al jaren wilde Adinda van Delft graag meedoen aan het Prinses Christina Concours, maar ze was niet oud genoeg. Dit jaar mocht het meisje van 12 meedoen en ze won meteen!

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Adinda won de eerste prijs in de categorie 12 tot en met 14 jaar. Vanavond zie je haar in de uitzending en in de app.

Wat vind jij van klassieke muziek. Mooi of meer iets voor oudere mensen? Reageer op de stelling: