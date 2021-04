Oproep: Wat wil jij weten van Joshua van Chef'Special?

Joshua Nolet is al jaren de zanger van de band Chef'Special en hij is nog bekender geworden toen hij meedeed aan Wie is de Mol?. Laatst won hij met zijn band nog twee belangrijke muziekprijzen. Hoog tijd dat wij bij hem langsgaan met jullie vragen!

Zo doe je mee: Maak een filmpje en stel je vraag.

Mail de video naar jeugdjournaal@nos.nl of stuur je filmpje via een bericht op Instagram. Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

In 2008 richtte Joshua samen met vier vrienden de band Chef'Special op. Hun muziekstijl is een combinatie van allerlei stijlen: rap, funk, pop en rock, ze doen het allemaal. Hun grootste hit scoorden ze in 2014. Het nummer In Your Arms stond 28 weken lang in de Top40. Hier kun je'm luisteren:

In Your Arms - Chef'Special

Een maand geleden bracht de band het nummer Afraid in de Dark uit. In de clip danst top-ballerina Michaela DePrince. Chef'Special en Michaela zetten zich allebei in voor een stichting die opkomt voor kinderen die in oorlog leven: