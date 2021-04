Ajax is vrijwel zeker kampioen

Helemaal officieel is het nog niet, maar het kan bijna niet meer misgaan: Ajax wordt kampioen van Nederland. Vandaag won de club uit Amsterdam met 2-0 van AZ. Davy Klaassen scoorde twee keer.

Het is nog mogelijk dat Ajax het niet haalt. Dan zou de club de laatste vier wedstrijden moeten verliezen én moet nummer 2 PSV in de laatste vier wedstrijden alles winnen en ook nog eens heel vaak scoren. De kans dat dat gebeurt is heel klein.